Amiga 500 è tornato: primo trailer (e data d’uscita) di THEA500 Mini

Retro Games ha appena annunciato THEA500 Mini, una fedele rivisitazione autorizzata del Commodore Amiga 500, uno degli home computer più popolari di sempre.

Dopo il successo ottenuto con il Commodore 64 Mini, l’azienda ha dunque deciso di distribuire in tutto il mondo un altro dei classici senza tempo dell’era dei computer.

Proprio come fatto dal suo predecessore, anche THEA500 Mini promette di essere un vero e proprio tuffo nel passato, regalando un’esperienza autentica vicina il più possibile all’esperienza originale.

L’intento dell’azienda è sempre stato comunque quello di offrire un’esperienza personalizzata, motivo per cui C64 Mini decise di offrire la possibilità di caricare manualmente i giochi degli utenti.

La box art ufficiale di THEA500 Mini.

Il prodotto di Retro Games, distribuito da Koch Media, è ispirato alla versione del 1987 dell’Amiga 500, ma in formato ridotto e con 25 giochi inclusi al suo interno, tra cui Worms, Another World, Simon the Sorcerer e The Chaos Engine.

THEA500 Mini sarà offerto con un mouse autentico a due pulsanti ed un gamepad di precisione con 8 tasti, che permetterà dunque di riprodurre fedelmente l’esperienza di giocare con lo storico computer.

Potrete comunque utilizzare la tastiera integrata sulla mini console oppure collegarne voi stessi una esterna USB tramite l’apposito slot per funzionalità aggiuntive.

Proprio come accadeva con il Commodore 64 Mini, tramite il comunicato stampa ufficiale apprendiamo che anche in questo caso saranno supportati i giochi caricati direttamente dall’utente tramite una chiavetta USB, grazie al supporto completo a WHDLoad.

Retro Games ha già diffuso il primo trailer ufficiale in italiano di Amiga 500 Mini, che mostra nel dettaglio le caratteristiche del prodotto e alcuni dei tanti titoli inclusi al suo interno:

Con THEA500 Mini non potrete solo salvare e riprendere i vostri giochi in ogni singolo momento, ma avrete a disposizione anche diverse opzioni per la scalatura dell’immagine, oltre alla possibilità di applicare un filtro CRT per un’autentica simulazione degli schermi dell’epoca.

THEA500 Mini offre non solo una perfetta emulazione dello storico Amiga 500, ma anche dell’Enhanced Chip Set (ECS) e dell’Advanced Graphics Architecture (AGA) presente sull’Amiga 1200.

Non è stata ancora rilasciata una data di lancio specifica, ma sappiamo che Amiga 500 Mini sarà rilasciato ufficialmente durante l’inizio del 2022.

Il Commodore 64 alla fine venne riportato in vita anche a grandezza naturale: chissà se in futuro Amiga 500 otterrà lo stesso trattamento.

Il successo ottenuto da questo prodotto ha ispirato anche The Vic 20, la rivisitazione di un classico computer degli anni ’80.