Amazon: tante offerte sui router gaming

Se siete alla ricerca di un nuovo router gaming, abbiamo ottime notizie per voi: Amazon ha dato il via ad una serie di offerte che vi consentiranno di portarvene uno a casa ad un prezzo scontato per l’occasione. Non dovrete far altro che consultare questa rapida news per scoprire i migliori e i più convenienti.

Il primo router gaming che vi proponiamo è il TP-Link Archer MR600 che, oltre alla tradizionale connettività ethernet, aggiunge la possibilità di navigare senza linea fissa grazie al supporto al 4G+ cat6, con tecnologia carrier aggregation, raggiungendo fino a 300 mbps di velocità. Lo trovate adesso scontato del 26%.

Il secondo è l’AVM Fritz!Box 7590, un router che comprende 2 porte a(b per telefoni analogici, segreteria telefonica e fax, usando la tecnologia 4×4 multi-user-MIMO 1733 (5 GHzz) + 800 MBit/s (2.4 GHz) contemporaneamente. Supporta anche le connessioni VDSL da 300 Mbit, incluso supervectoring. È ora scontato di ben 48,00 €.

Il terzo è il Netgear XR500, progettato appositamente per il gaming: grazie alla tecnologia quality of service è in grado di prioritizzare in modo intelligente anche il traffico più congestionato, ridurre il lag ed evitare ritardi e interruzioni. Geo Filter identifica inoltre i server di gioco più vicini tra quelli disponibili. Lo trovate ora in sconto di ben 49,91 €.

Per tutte le altre soluzioni router gaming di Amazon vi rimandiamo all’apposita pagina sullo store, mentre di seguito vi lasciamo alcune delle migliori proposte che abbiamo segnalato per voi.

Router gaming in offerta su Amazon

Altre offerte Amazon