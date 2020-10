Amazon punta i diritti TV della Champions League: batterà Sky?

In giornata è prevista l’apertura delle buste contenenti le offerte per i diritti TV validi per la trasmissione della Champions League nel triennio che partirà dalla stagione 2021-2022, e per la prima volta figurerebbe tra i concorrenti anche Amazon.

Il gigante degli ecommerce, oggi e domani impegnato nell’Amazon Prime Day, sarebbe tra le compagnie interessate alla competizione calcistica tra le migliori squadre europee, e così avrebbe destinato ingenti fondi per l’acquisizione dei diritti, come riporta l’edizione online de La Gazzetta.

Un affare che per il triennio in corso ha mosso fino a 900 milioni di euro, 300 a stagione, sborsati in toto da Sky, che ne ha recuperati una parte rivendendo i diritti per la trasmissione in chiaro un anno a Rai e due anni a Mediaset, oltre che rinfocolando la sua platea di abbonati.

Mentre il business dovrebbe essere meno florido stavolta per l’UEFA, causa COVID-19, Amazon ha già mostrato di voler mettere le mani sul calcio, avendo acquistato alcune partite della Premier League negli ultimi anni, trasmesse su anche su Twitch, e proprio della Champions League quest’anno per il territorio tedesco.

I tempi per l’assegnazione non saranno immediati, né è chiaro quando verranno comunicate le offerte e i vincitori dell’asta, ma a quanto pare non ci sarebbe la televisione di stato Rai tra i partecipanti, posizione criticata duramente dall’Usigrai e dal comitato di redazione di Rai Sport. Ci sarebbe invece, oltre a Mediaset, anche Dazn.

I partecipanti all’asta hanno fatto offerte per molteplici pacchetti: uno include 16 partite di martedì, un altro 17 partite di mercoledì, uno per tutti le partite (superano i 100 incontri) e uno riservato esclusivamente alla finale di Champions League che, in quanto evento tra i più visti al mondo, sarà venduto a parte e a carissimo prezzo.

Un business particolarmente ghiotto per Amazon, a caccia di settori in cui potersi espandere dopo aver annunciato la propria rincorsa al cloud gaming con Luna.