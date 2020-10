Amazon Prime Day 2021: Need for Speed Hot Pursuit Remastered in preorder a meno di 20 euro!

Prime Day 2020 vuol dire anche e soprattutto videogiochi! Ecco perché non mancano le offerte davvero uniche legate a giochi di successo, anche quelli di prossima uscita! Parliamo infatti ora del prossimo e attesissimo Need for Speed Hot Pursuit Remastered, in preorder a un prezzo davvero unico e imperdibile, addirittura sotto ai 20€!

Need for Speed Hot Pursuit Remastered ci riporterà nelle strade di Seacrest County all’inseguimento delle migliori vetture del mondo, in una gara socialmente competitiva in ogni aspetto. I giocatori potranno infatti connettersi con i loro amici a prescindere dalla piattaforma grazie al cross-play e partecipare a inseguimenti e gare testa a testa, oppure affrontare sfide competitive asincrone (grazie al sistema Autolog, con il quale potrete scrivere il vostro nome sugli Speedwall degli amici collegati).

Need for Speed Hot Pursuit Remastered sarà disponibile dal 6 novembre per PC, PS4 e Xbox One, e dal 13 novembre per Nintendo Switch, ora offerto al preorder al prezzo davvero imperdibile di 14,99€, contro i 33,89€ del costo base!

