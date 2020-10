Amazon Prime Day 2020: da Jumanji al Risiko, tante offerte sui giochi da tavolo! | 13 ottobre

Non solo videogiochi: il Prime Day 2020 di Amazon è anche un’occasione ghiotta per mettere mano a un gran numero di giochi da tavolo e di società a prezzi davvero da capogiro!

Non possiamo non partire dal bellissimo Jumanji, il gioco da tavolo in legno ispirato al mitico film di successo anni ’90! Questi è offerto a soli 23,49€ contro i 29,99€ del prezzo di listino: “Un gioco che sa trasportar… chi questo mondo vuol lasciar”, con una confezione in vero legno che si apre a modi scrigno e i tutti i dettagli riproducono il gioco originale visto del film. Il pacchetto include: tabellone in legno, pedine, rinoceronte, cronometro, 1 dado numerato, 4 dadi salvataggio, 30 carte pericolo, decodificatore, foglio di adesivi e le istruzioni per imparare subito a giocare!

Da non perdere anche il classico e intramontabile Risiko, proposto al prezzo davvero bassissimo di soli 23,99€ contro i 36,99€ del costo originale. Impossibile non conoscerlo e non amarlo: si tratta infatti del gioco da tavolo che sfida generazioni di ragazzi da oltre 40 anni, raccogliendo migliaia di appassionati in tutta Italia. Un formato compatto con una veste grafica del tutto moderna, il gioco ha dalla sua anche l’aggiunta della regola “Time Attack” che permette di fissare la durata della partita ad un’ora, velocizzando alcune fasi del gioco. Ma non solo: la confezione contiene anche un set di carte Obiettivi da Torneo e una sezione dedicata alle regole “da Torneo” adottate nei Campionati Italiani, da 3 a 6 giocatori.

