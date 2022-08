Amazon Gaming Week: tantissimi sconti per videogiocatori sino al 9 settembre!

È tempo di sconti pronti a ingolosire i videogiocatori su Amazon: in questo momento, infatti, è in corso la Amazon Gaming Week che vi permette di risparmiare su tantissimi prodotti dedicati al gaming, dai marchi più diversi.

Cominciamo, ad esempio, con le promozioni dedicate ai monitor gaming delle migliori marche. Ne trovate davvero tantissimi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire e dotate delle caratteristiche più disparate a livello di polliciaggio e resa visiva generale.

Se, invece, preferite i notebook gaming, trovate in promozione delle proposte del noto produttore che montano sia GPU di casa NVIDIA che GPU di casa AMD: in entrambi i casi, la Amazon Gaming Week è l’occasione per risparmiare portando a casa schede grafiche recenti e prestanti.

Amazon ha indetto anche uno speciale concorso che vi permette di portare a casa dei fantastici premi. Dal 29 agosto al 9 settembre avete infatti la possibilità di partecipare all’estrazione che vi permetterà di ottenere gratuitamente uno dei seguenti prodotti:

Un microfono USB Shure MV7

Un’edizione da collezione di Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated per PC

Una microSD Lexar PLAY da 1 TB

Una telecamera D-Link DCS-8100LH

Un SSD interno Lexar NM620 da 1TB

Un SSD interno Lexar NM800 da 512GB

Una microSD Lexar PLAY da 512GB

Un SSD interno Lexar NM620 da 512GB

Una microSD Lexar PLAY da 256GB

Un SSD interno Lexar NM620 da 1TB

Ciascun partecipante, se estratto come vincitore, potrà portare a casa solo un premio. Per partecipare potete compilare il form presente alla pagina al link di seguito – ed è ovviamente consentita una sola iscrizione per persona.

Per tutte le offerte della Amazon Gaming Week, vi raccomandiamo di non perdere la vetrina dedicata su Amazon. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Amazon Gaming Week: le categorie in offerta