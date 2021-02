Amazon Gaming Week: scopri le offerte sugli accessori SteelSeries

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, sono presenti anche tantissimi accessori a marchio Steelseries, tra cui tastiere, mouse e cuffie.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie SteelSeries Arctis Pro GameDAC, che potete portarvi a casa a soli 199,99€, rispetto ai 279,99€ di listino, per un risparmio reale di 80€. L’headset presenta un DAC USB dedicato ed un amplificatore in grado di trasformare qualsiasi PS4/PS5 o PC in una sorgente audio ad alte prestazioni. La qualità sonora è assicurata da un audio ad alta fedeltà a 96KHz/24 bit senza alcun sottocampionamento. Gli speaker allocati all’interno dei padiglioni sono realizzati con magneti al neodimio a elevata densità, in grado di riprodurre un’ampia gamma di frequenze che va da 10 fino a 40.000Hz. Le cuffie SteelSeries Arctis Pro GameDAC forniscono anche un comfort ottimale durante le vostre sessioni di gioco, grazie ad un archetto stile occhiali da sci in tessuto premium che avvolgerà alla perfezione la vostra testa, distribuendo il peso ed eliminando punti di pressione.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

