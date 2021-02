Amazon Gaming Week: scopri le offerte dedicate a Super Mario!

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra queste, sono presenti anche tantissimi videogiochi Nintendo dedicati al suo celeberrimo idraulico, Mario, così da festeggiare alla grande il suo 35° anniversario.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la raccolta Super Mario 3D All-Stars, proposta a 49,99€ rispetto ai 59,99€ di listino, compilation al cui interno troverete tre videogiochi aggiornati nella grafica e attualizzati per funzionare sfruttando al meglio le caratteristiche di Nintendo Switch. Il primo è Super Mario 64, un grande classico della saga che ha bisogno di poche presentazioni e che ha rappresentato un grande punto di svolta per il franchise più famoso di casa Nintendo. Il secondo del pacchetto è invece Super Mario Sunshine, uscito originariamente nel 2002 su Nintendo GameCube e rimasto nell’immaginario per la sua peculiare atmosfera estiva. Chiude il cofanetto Super Mario Galaxy, uscito su Nintendo Wii nel 2007 e che consentiva per la prima volta a Mario di lasciare – letteralmente – il pianeta Terra per avventurarsi nella galassia, tra pianeti differenti e in mezzo a una varietà mai vista prima.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

