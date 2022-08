Amazon Gaming Week: sconti imperdibili sui volanti Thrustmaster

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui volanti a marchio Thrustmaster: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra i tanti modelli in promozione, vi segnaliamo vi segnaliamo il volante con pedaliera Thrustmaster T300RS GT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 329,99€, rispetto agli usuali 399,99€ di listino, con uno sconto del 18% e un risparmio reale di 70€.

il volante con pedaliera Thrustmaster T300RS GT arriva con inclusi due pedali per consentirvi di accelerare e frenare nel modo più realistico possibile. In questo caso parliamo di un volante pensato per PC e PlayStation che è dotato di force feedback, il che vi consente di avere risposte realistiche e reattive dalla vostra pista virtuale. È inoltre possibile impostare diversi stili di guida ed è anche presente un sistema di doppia cinghia per evitare ogni zona morta del volante – il che non manderà mai a vuoto le vostre sterzate, nemmeno quelle minime.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante, mentre di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

I migliori volanti Thrustmaster in offerta per l’Amazon Gaming Week

Amazon Gaming Week: le categorie in offerta