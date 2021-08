Amazon Gaming Week: questo monitor gaming Huawei è offerto ad un prezzo da urlo!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, troviamo anche l’ottimo monitor gaming Huawei MateView GT, senza tuttavia dimenticare gli altrettanto eccellenti tablet Huawei MatePad e Huawei MatePad 11 con M-pencil.

Il monitor gaming Huawei MateView GT è equipaggiato con un pannello ultra-wide in formato 21:9 da 34″ con un raggio di curvatura di 1500R e una risoluzione di 3440×1440 pixel. Il display offre una frequenza di aggiornamento di 165Hz e garantisce una copertura del 90% della gamma cromatica DCI-P3. Completano le caratteristiche tecniche di questo splendido pannello la luminosità massima di 350 nits, il supporto alla tecnologia HDR10 e un rapporto di contrasto di 4.000:1.

Il monitor gaming Huawei MateView GT non è solo un piacere da vedere, ma anche da ascoltare, grazie alla presenza di una soundbar con doppio altoparlante da 5W che utilizza un algoritmo intelligente per offrire un audio di elevata qualità. Inoltre, il sistema a doppio microfono intelligente con cancellazione dei rumori di sottofondo vi permetterà di effettuare chiamate e registrazioni vocali limpide e cristalline.

Solitamente il monitor gaming Huawei MateView GT viene proposto al prezzo di 549€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 449€, con un risparmio reale di 100€. Non lasciatevi sfuggire assolutamente questa occasione per portarvi a casa un ottimo monitor da gaming in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi videogiocatore. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

