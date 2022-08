Amazon Gaming Week: oltre il 60% di sconto su tanti giochi Xbox!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui videogiochi per Xbox: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra i tanti titoli in promozione, vi segnaliamo in modo particolare Halo Infinite, che attualmente potete portarvi a casa a soli 34,99€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 35€.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,0, abbiamo affermato che «Halo Infinite presenta un mondo open world che funziona e convince nella sua unicità, ma non dimentica di dare il giusto spazio alla narrazione e ai vari personaggi principali, evitando in modo intelligente il rischio diluizione. Il gameplay frenetico rimane una certezza sia in singolo sia nel multigiocatore, e al netto di alcuni piccoli limiti non potevamo chiedere di meglio per tornare a indossare l’armatura di Master Chief».

Piuttosto interessante anche Forza Horizon 5, che potete avere a soli 51,99€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che «brillante, vario, splendido da vedere e magnifico da giocare, Forza Horizon 5 riesce nell’arduo compito di superare il suo predecessore. Sebbene non manchino parecchi momenti in cui si bada molto alla quantità, facendo affiorare un forte senso di già visto, il nuovo capitolo della serie è una prepotente dimostrazione di forza e il primo vero ruggito di questa nuova generazione, che è finalmente entrata nel vivo».

