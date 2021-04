Amazon: fino a oltre il 50% di sconto su tanti giochi da tavolo

Dopo le offerte del giorno, che oggi vertevano sulle smart TV, tra cui l’ottima Samsung QE55Q74TATXZT , il noto portale Amazon torna sulle nostre pagine con una serie di interessantissime offerte inerenti ai giochi da tavolo. Se vi siete mai avvicinati alle teorie dietro al game design, saprete già che la filosofia dietro videogiochi e giochi da tavolo è la medesima: costruire un’esperienza ludica per gli appassionati. Divertirsi con un gioco da tavolo e con un videogame, in sintesi, non è poi così diverso.

Tra i vari proposti attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare Scotland Yard, che potete portarvi a casa a soli 19,49€, rispetto ai 39,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di 20,41€. Uno dei grandi classici giochi da tavolo realizzati da Ravensburger, Scotland Yard vede da tre a sei giocatori avventurarsi per le strade di Londra alla ricerca di Mister X, il cui obiettivo è quello di attraversare la città incolume. In pratica, uno dei giocatori vestirà i panni di questo misterioso personaggio, mentre gli altri dovranno investigare per scoprire la sua identità e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Trovate anche in sconto UNO, proposto a soli 6,79€, diventato un cult a livello mondiale per la concentrazione di divertimento contenuta in un solo mazzo di carte. Le regole sono molto semplici e propone un’azione che vi porterà a voler fare una partita dopo l’altra. Gli amanti di Ritorno al futuro, invece, non dovrebbero lasciarsi sfuggire l’omonimo gioco da tavolo, che consente di rivivere alcune scene memorabili della splendida trilogia cinematografica.

