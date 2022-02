Amazon Echo Buds: prenotali a prezzo scontatissimo con sei mesi gratis di Music Unlimited!

Amazon ha annunciato oggi i nuovi Echo Buds, auricolari wireless con tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che vengono proposti con un prezzo di lancio di 79,99€, rispetto agli usuali 119,99€ di listino, e saranno spediti ai clienti a partire dal prossimo 24 febbraio. Inoltre, i nuovi clienti Amazon Music riceveranno sei mesi gratuiti di abbonamento al servizio Music Unlimited, così da testare i dispositivi con il vasto catalogo di brani presenti.

Gli Echo Buds saranno disponibili in due colorazioni (bianca e nera) e in due diversi modelli, che si differenziano per la modalità di ricarica (via cavo USB-C o wireless). Gli Echo Buds garantiscono una qualità sonora di alto livello con un suono nitido ed equilibrato e integrano microfoni avanzati per chiamate chiare e controllo vocale con Alexa.

Gli Echo Buds sono pensati per essere utilizzati in qualsiasi circostanza, grazie alla certificazione IPX4 che garantisce la resistenza a schizzi, sudore e pioggia leggera. I dispositivi sono piccoli e leggeri, nonché molto comodi da indossare anche per svariate ore, grazie alla possibilità di personalizzarli tramite quattro differenti dimensioni di gommini per le orecchie e due dimensioni di inserti ad aletta.

Gli Echo Buds sono perfetti anche per viaggiare o si ha bisogno di tranquillità, data la possibilità di attivare il sistema di cancellazione attiva del rumore con una semplice pressione degli auricolari, mentre la modalità “Ambiente” vi consentire di sentire ciò che vi succede intorno. Gli Echo Buds offrono sino a cinque ore di riproduzione con una sola ricarica utilizzando la cancellazione attiva del rumore e l’accesso ad Alexa attivo e con la custodia per la ricarica wireless si arriva sino a 15 ore di riproduzione.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

