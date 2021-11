Amazon Early Black Friday: che cos’è e come funziona

Ormai siamo davvero entrati nel vivo di questo novembre e il noto portale e-commerce Amazon ha già iniziato le sue incredibili offerte pre Black Friday 2021, che vi traghetteranno fino al fatidico giorno con tantissimi prodotti in offerta appartenenti alle più svariate categorie merceologiche con sconti che possono arrivare addirittura al 90% in diversi casi, ma, più generalmente, dovete aspettarvi una diminuzione del prezzo del 40% in media.

Amazon Early Black Friday: Come seguirlo

Questa tornata di offerte anticipate durerà dieci giorni e già ora potete trovare prodotti proposti al loro prezzo più basso di sempre! Come di consueto, noi di Spaziogames continueremo a tenervi aggiornati sulle migliori offerte che attualmente attive sul sito, così che possiate portarvi a casa l’articolo dei vostri sogni risparmiando in modo consistente sul suo usuale prezzo di acquisto, senza contare il fatto che, con ogni probabilità, sarà presente anche il regalo ideale da fare ad amici e parenti in vista del Natale!

Iscriversi ad Amazon Prime

Per godere appieno del periodo Black Friday 2021, vi consigliamo senza dubbio di iscrivervi al servizio Amazon Prime che, al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video, vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. In particolare, gli abbonati Amazon Prime godono di un vantaggio non indifferente: l’accesso alle Offerte Lampo con 30 minuti di anticipo rispetto agli altri. Indubbiamente si tratta di una caratteristica importante, soprattutto quando le offerte sono particolarmente allettanti e il numero di pezzi disponibili molto basso!

Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Inoltre, i primi 30 giorni sono gratis, quindi potete provare il servizio senza spendere nemmeno un centesimo inizialmente.

Di seguito, infine, vi segnaliamo quali sono attualmente le offerte più interessanti presenti in questo Early Black Friday di Amazon. L’elenco sarà aggiornato nel corso dei prossimi giorni, così da segnalarvi prontamente le offerte migliori. Ovviamente, il nostro consiglio rimane quello di consultare anche il catalogo completo al seguente indirizzo. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon