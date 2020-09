Amazon: arrivano le offerte del Back to School di HP!

Settembre è il momento in cui si torna inappellabilmente al lavoro – o, se preferite, in cui ci si dedica al back to school, ossia ci si prepara di tutto punto per riprendere gli studi, che si tratti delle scuole o dei corsi universitari (con gli spietati appelli di settembre che vi attendono al varco!). Per accompagnarvi mano nella mano in quest’occasione, il noto marchio HP ha lanciato delle sue offerte back to school, che vi consentono di risparmiare su una selezione di prodotti ideali per il ritorno tra i banchi e quello in ufficio.

A rendere più dolce la vostra routine, ad esempio, potrebbe esserci lo zaino per notebook fino a 15″: questa borsa da lavoro e scuola vi consente di spostarvi portando comodamente con voi tutto quello di cui avete bisogno, anche da pendolari. Dotato di una carta RFID per proteggere anche la vostra carta di credito da possibili furti, lo zaino può essere aperto senza la rimozione del laptop, in modo che non dobbiate estrarre il computer mentre magari siete su un mezzo pubblico o non siete ancora in un posto che ritenete sicuro. Inoltre, gli spallacci, sono imbottiti e traspiranti, per il massimo della comodità con il minimo della sudorazione, e sono previsti degli scomparti esterni per gli oggetti di uso frequente che avete bisogno di tenere a portata di mano, come la bottiglietta d’acqua o magari lo smartphone.

Altro articolo proposto in saldo da HP è il set di tastiera e mouse wireless bianchi, ideale per la vostra postazione da studio in e-learning o per quella dove lavorate. Seppur compatta, la tastiera è completa di tastierino numerico e vanta un ricevitore USB wireless da 2,4 GHz per comunicare con il vostro computer. Il mouse, invece, ha un sensore fino a 1600 DPI e la sua batteria può durare anche dodici mesi. La sua forma sagomata punta a un’impugnatura confortevole anche per le lunghe sessioni alla scrivania.

Di seguito, vi raccomandiamo il link a cui vedere tutte le offerte proposte da HP per il Back to School.

» Clicca qui per vedere le offerte HP Back to School «

Altre offerte Amazon