Amazon aiuta la scuola! Spendi 10€ e scopri come supportarla

Il primo giorno di scuola è arrivato e Amazon ha deciso ora di lanciare una nuova iniziativa davvero molto originale, la quale darà la possibilità di regalare una fornitura di prodotti igienizzanti alla vostra scuola preferita se acquistate almeno 10€ di articoli tra quelli proposti in un’apposita pagina dedicata. A conti fatti è un’idea davvero molto interessante (e utile), considerando anche e soprattutto che i prezzi di Amazon sono sempre assolutamente convenienti e competitivi (anche quando si tratta di prodotti per la pulizia della casa).

L’iniziativa include alcuni dei più noti prodotti per la pulizia come detersivi e lava pavimenti, con articoli di marche come Mastro Lindo o Dash: proprio quest’ultimo è infatti in sconto ancora per poche ore con il suo detersivo per lavatrice in capsule, venduto al prezzo di 26,42€. Potrete portarvi a casa una scorta di detersivo per la lavatrice in doppio formato maxi da 48 capsule (ossia 96 lavaggi).

Le Dash Pods mostrano un design multi-scomparto che mantiene gli ingredienti stabili e separati fino al lavaggio, garantendo un potere pulente davvero molto concentrato. Ma non solo: l’innovativa pellicola delle Dash Pods si dissolve subito al contatto con l’acqua rilasciando gli ingredienti che sono in grado di rimuovere una quantità di macchie realmente sorprendente.

All’interno del link dedicato all’iniziativa potete trovare un gran numero di offerte come questa. Oltre a risparmiare, aiuterete gli istituti scolastici a rimanere più puliti, sanificati e igienici.

Come regalare prodotti igienizzanti alla vostra scuola

Effettuare una spesa di almeno 10,00€ scegliendo uno o più articoli tra quelli proposti Caricate la ricevuta dell’ordine sul sito vinciunkitperlascuola Inserite i dati che vi verranno richiesti Il premio verrà recapitato alla scuola da voi selezionata

