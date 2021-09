Alan Wake Remastered: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Versione rimasterizzata dell’ottimo Alan Wake, uscito originariamente per PC e Xbox 360, Alan Wake Remastered sarà presto disponibile per tutte le console (ad eccezione di Nintendo Switch) e Windows, offrendo diversi miglioramenti che andranno ad impreziosire l’esperienza di gioco.

Ci sono molte sottigliezze nella grafica di Alan Wake, ora migliorate dalla potenza delle console di nuova generazione, dove gira a 4K e 60fps. Per quanto riguarda le console Playstation, sulla precedente PS4 Pro offre una scelta tra modalità Performance (60fps) e Qualità (4K a 30fps), mentre la versione PS4 gira a 30fps. Su PS5, ogni arma usata da Alan è una sensazione unica, grazie ai grilletti adattivi del controller wireless che rispondono diversamente a seconda dell’arma impugnata, dal revolver alla pistola lanciarazzi. Ci sono anche delle schede attività per ogni episodio e missione del gioco.

Come affermato dagli stessi sviluppatori, «Alan Wake Remastered porta l’esperienza completa di Alan Wake, incluse le due espansioni della storia Il Segnale e Lo Scrittore, rilasciate originariamente come DLC, con una nuova grafica in 4K, ambienti e filmati aggiornati, e una nuova esperienza dietro le quinte dove faccio un viaggio nel viale dei ricordi».

Alan Wake Remastered sembra molto atteso dai videogiocatori, tanto che è andato esaurito in pochissimo tempo su Amazon, quindi vi consigliamo di ordinarlo sin da ora per assicurarvi la vostra copia!

Alan Wake Remastered è attualmente in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, Playstation 5 e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 4 ottobre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

