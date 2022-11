Al remake di The Witcher manca al momento un elemento chiave dell’originale

Lo scorso mese di ottobre, CD Projekt RED ha annunciato che The Witcher Remake è attualmente in lavorazione, condividendo anche i primi dettagli sul progetto.

Le avventure di Geralt di Rivia torneranno quindi nel rifacimento del primo capitolo classico del franchise fantasy.

«Vogliamo fare le cose per bene, quindi vi preghiamo di essere pazienti: ci vorrà un po’ prima di poter condividere ulteriori dettagli», hanno spiegato gli sviluppatori in occasione dell’annuncio.

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, CD Projekt non avrebbe contattato il doppiatore storico di Geralt, Doug Cockle, per il remake di The Witcher.

«Sarei lì in un istante», ha dichiarato Cockle in un’intervista a Eurogamer, parlando del suo ritorno in sala di doppiaggio per registrare nuovamente le battute.

«Al momento ne so quanto voi. So solo che CD Projekt ha annunciato che rifarà il primo The Witcher con l’Unreal Engine 5, e questo è ciò che so. Quindi non so se mi faranno tornare per registrare nuovamente i dialoghi, non so se useranno i dialoghi del primo gioco così come sono. Non lo so».

Il riutilizzo delle vecchie linee di dialogo dell’originale The Witcher sembra comunque improbabile, dato che il salto tra il primo e il secondo gioco è stato comunque enorme.

CDPR ha sviluppato un nuovo motore di gioco e ha coinvolto nuovi studi di produzione, anche vocale, rifondando la maggior parte dei personaggi. Come spiegato da Cockle, «alla fine sono stato uno dei pochissimi a provenire da The Witcher 1 e a proseguire in The Witcher 2 e 3».

Alla luce di ciò, è probabile che CD Projekt voglia che il remake del primo capitolo si leghi maggiormente al secondo e al terzo, dando una continuità al tutto.

Questo probabilmente significa coinvolgere anche gli attori dei giochi successivi, tra cui Cockle, che però non ha ancora avuto una telefonata da parte dello studio polacco. Staremo a vedere.

Il futuro di The Witcher è comunque davvero roseo: CD Projekt aveva del resto già svelato i suoi piani per i prossimi anni, con tre nuovi progetti a tema.