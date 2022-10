Airoheart | Recensione – Come i vecchi Zelda?

Taluni avranno degli scopi nobili e vi chiederanno di portare a termine delle mansioni specifiche o vi metteranno a conoscenza di dettagli prima sommersi o tenuti nascosti da tempo; altri ancora vi spingeranno ad agire secondo scelte morali ambigue.

Le similitudini con la serie di Square Enix chiaramente si esauriscono qui, perché va specificato che Airoheart non è un gioco di ruolo in senso lato ma s’incunea abilmente nel genere degli action-adventure vecchia scuola, con variazioni sul tema pressoché trascurabili.

L’unica davvero degna di nota, e meritevole di essere riportata poiché incide su ambizioni e grandezza del progetto, è con ogni probabilità l’ampiezza dell’open world. Non v’ingannino la grafica in pixel art da titolo dell’era SNES e le presunte limitazioni tecniche che possono catturare la vista di prima acchito: Airoheart è stato sviluppato con l’ausilio di Unreal Engine 4, e questo ha avuto un peso non indifferente per modellare il mondo di gioco e garantire certi standard che sarebbero stati altrimenti difficili da raggiungere.

Ci riferiamo nello specifico a Paper 2D systems, ossia a un’integrazione in seno al motore grafico che consente di creare livelli molto sofisticati tramite il potente editor messo a disposizione. Tutto ciò si vede chiaramente nel momento in cui giocherete ad Airoheart, che dopo la prima fase di ambientamento, utile in fin dei conti come tutorial, si apre in modo evidente e si rivela molto più ricco, elaborato e complesso di gran parte dei progetti allineati allo stesso genere.

Gameplay

Per chi ama esplorare a fondo ogni centimetro di mappa, parlare con chiunque e andare a caccia di segreti nascosti, Airoheart è tra i progetti vecchia scuola più validi. Se invece non siete quel tipo di giocatore, il rischio di essere tediati da certe lungaggini non solo esiste, ma è addirittura prominente in gran parte dell’avventura. Questo dipende dal fatto che quegli spazi vanno in qualche modo riempiti da qualcosa, ma abbiamo appurato nostro malgrado che si tratta di contenuti raramente significativi.

Si potrebbe asserire che questo è in fin dei conti un problema intrinseco al genere, in particolar modo in questa veste lontana dalla modernità, ma la verità è che c’è qualche ingenuità di troppo che non consente di trarre sempre il meglio dell’esperienza.

Ci riferiamo al tenore dei dialoghi, spesso di poco conto e con frasi non così pregnanti (a proposito, il gioco è sottotitolato in italiano), ma anche ad alcuni dungeon che sanno di già visto e che non sempre si configurano come zone ideate con grande piglio creativo o con la volontà di proporre autentiche novità. Va bene omaggiare il passato, ma aderire pedissequamente a certe consuetudini non può essere un motivo di vanto.

Va meglio invece con gli enigmi, in media migliori rispetto a quelli visti negli altri congeneri. I dungeon, oltre a essere pieni di nemici da sconfiggere, presentano non poche trappole in cui il giocatore può incappare. Sebbene alcune siano infingarde e di difficile lettura, altre possono essere prevenute con un buon occhio e con dei segnali che imparerete a riconoscere.

Dal punto di vista strettamente del gameplay, Airoheart è davvero un titolo molto classico in tutto e per tutto. A questa base da action-adventure di metà anni ’90 aggiunge delle migliorie da non sottovalutare, che accrescono il valore globale dell’opera.

I combattimenti in tempo reale e persino l’avanzamento stesso sono solo alcuni degli elementi che ricordano in modo lampante The Legend of Zelda: A Link to the Past (trovate su Amazon i migliori giochi della serie e il merchandise). D’altra parte, gli sviluppatori nominano apertamente quel capolavoro del passato quando citano le più importanti fonti di riferimento. Ecco dunque che il protagonista di Airoheart potrà sollevare piccoli oggetti e scagliarli via, colpire con la sua spada, rotolare, usare pozioni per riempire i cuoricini adibiti alla segnalazione dello stato di salute, e anche piazzare delle bombe e lanciare degli incantesimi.

Airoheart è dunque più completo per quanto concerne il ventaglio delle movenze e delle possibilità che il giocatore ha a disposizione, eppure non tutto è perfetto come dovrebbe. Si nota qualche debolezza nella sensibilità dei movimenti, ad esempio, e soprattutto nelle prime fasi capiterà di farsi cogliere in fallo e sbagliare azioni piuttosto semplici. Ad ogni modo, Airoheart possiede la forza per emergere, ma sarà chiaramente il mercato a decretare o meno il suo successo.

Ci teniamo a sottolineare che il lavoro degli sviluppatori è chiaramente un’infusione di amore per il genere, un lavoro certosino che si rivolge a quella cerchia di appassionati che ancora oggi anelano a giocare qualcosa che viene fuori da un tempo diverso dal nostro.

E in questo, va detto, Airoheart riesce a fare centro. Il suo essere assai derivativo, pur considerando alcune evoluzioni niente male, lo penalizza un po’ e non gli consente di essere l’ideale prosecuzione di quell’era videoludica rivisitata in chiave moderna. Eppure, Pixel Heart Studio si è preparata il terreno migliore possibile per intraprendere con maggiore convinzione questa strada, magari già col prossimo progetto.

Versione recensita: Nintendo Switch