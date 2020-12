Affronta l’inverno con le offerte sull’abbigliamento Geographical Norway!

L’inverno è ormai alle porte, sebbene la temperatura sia già calata da diverso tempo, ed è giunto il momento di coprirsi bene per non prendere eccessivamente freddo ed ammalarsi (e non c’è mai stato alcun periodo peggiore di questo per farlo!). Fortunatamente, Amazon viene in nostro soccorso lanciando una interessante promozione sull’abbigliamento a marchio Geographical Norway che saprà tenerci al calduccio durante i mesi più duri.

Partiamo dalla Felpa da uomo modello Gymclass Ass A 007, che offre lacci regolabili, una tasca, il cappuccio ed una mezza cerniera. Il capo, realizzato al 100% da poliestere, viene offerto a prezzi a partire da 29,90€ a seconda della propria taglia. Continuiamo con la giacca da uomo Boker con cappuccio e pelliccia rimovibile, proposta a prezzi a partire da 64,90€.

Per quanto riguarda il gentil sesso, troviamo la giacca trapuntata donna Astana, dotata di cappuccio, apertura centrale e tasche laterali con zip. Realizzata completamente in poliestere, il capo viene proposto a prezzi a partire da 69,30€ e necessita di essere lavato a mano o a macchina con ciclo delicato con acqua fredda massima a 30°C. Piuttosto interessante anche la giacca Donna BOOMERA Ass B Rosso 0M, stile Parka, che potete portarvi a casa a soli 69,90€.

Per i più piccoli, invece, è presente Boomerang, giacca Parka da bambino, proposta a prezzi a partire da 62,30€.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo di visitare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo delle offerte.

