Ora potete giocare l’affascinante Glyph a poco più di un euro (anche su Switch)

Dal momento che i soldi non cadono dal cielo e che oggi tenersi aggiornati sul mondo dei videogiochi potrebbe prevedere delle uscite piuttosto esose, vi segnaliamo sempre molto volentieri gli sconti che coinvolgono i maggiori store – compresi quelli delle principali console, che di tanto in tanto lanciano delle speciali promozioni.

Così, se per questo weekend non avete ancora deciso a cosa volete giocare, vi segnaliamo uno sconto da record sull’interessante Glyph, che sta tagliando il suo prezzo del 90% fino al prossimo 20 ottobre.

Il gioco, che cerca ovviamente di districarsi nell’enorme sottobosco delle piccole produzioni indipendenti, viene così proposto a 1,99 euro su Nintendo eShop per Switch (trovate la Lite su Amazon) e addirittura a 1,67 euro su Steam. Potete giocarci, insomma, per qualcosa in più del costo di un caffè, mentre normalmente è prezzato 16,79 euro.

Se siete interessati e volete conoscerlo più da vicino, potete dare un’occhiata alla pagina del gioco nei due diversi store ai link di seguiti (non sono link affiliati, casomai vi venisse il dubbio):

Glyph viene descritto dagli sviluppatori come «un platform in 3D accompagnato da eccellente musica». Il gioco vi chiede di districarvi in dei particolari percorsi nel deserto (la direzione artistica e l’uso delle palette richiamano un po’ quelle di Journey) sfruttando a vostro vantaggio la fisica.

Ha alcune dinamiche che ricordano un po’ Kula World, per i più anziani di voi, con il nostro protagonista-scarabeo che è capace di trasformarsi in una palla e di rimbalzare sulle superfici per aprirsi il suo percorso verso il tempio.

Uscito nel 2021, Glyph venne accolto effettivamente con buoni voti dalla critica internazionale: a oggi, ha una media di 76/100 sul sito aggregatore OpenCritic, con le recensioni che sottolinearono la bontà dei suoi puzzle e anche il suo livello di sfida – che non guasta – capace di mettere alla prova anche i giocatori più ingegnosi.

Se volete approfondire ulteriormente la conoscenza con il gioco, fate riferimento anche al sito ufficiale e al profilo Twitter dedicato.