Migliori giochi Switch a meno di 5 euro su eShop per animarvi il weekend

Ora che l’estate è un ricordo e che la pioggia e il fresco sono dominatori del weekend, sembra proprio un ottimo momento per spolpare qualche nuovo videogioco durante il fine settimana. Se, però, non si vuole spendere troppo, la cosa imgliore da fare è affidarsi a delle promozioni, a maggior ragione se siete utenti Nintendo Switch – e sapete bene che i titoli Nintendo, su questa piattaforma, non sono proposti in promozione molto spesso.

Se si volessero spendere, magari, al massimo 5 euro, cosa si potrebbe portare a casa? Abbiamo fatto una passeggiata lungo eShop, lo store digitale di Nintendo, per vedere un po’ quali sono i migliori giochi che potete comprare con meno di 5 euro grazie alle promozioni in corso. Se avete bisogno di ricaricare il vostro credito, ricordatevi che lo trovate a prezzo ridotto su Instant Gaming.

Vediamo allora di seguito alcuni dei giochi più interessanti che in questo momento potete comprare spendendo meno di 5 euro da Nintendo eShop.

Inside a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Limbo a 1,99€ anziché 9,99€

a 1,99€ anziché 9,99€ Castlevania: Anniversary Collection a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Child of Light: Ultimate Edition a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Quake a 3,99€ anziché 9,99€

a 3,99€ anziché 9,99€ Among Us a 3,21€ anziché 4,29€

a 3,21€ anziché 4,29€ Torchlight II a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ This War of Mine: Complete Edition a 1,99€ anziché 39,99€

a 1,99€ anziché 39,99€ Panzer Dragoon: Remake a 2,49€ anziché 24,99€

a 2,49€ anziché 24,99€ Broforce a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ Doom 3 a 3,99€ anziché 9,99€

a 3,99€ anziché 9,99€ Don’t Starve a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition a 4,94€ anziché 14,99€

a 4,94€ anziché 14,99€ Pikuniku a 3,24€ anziché 12,99€

a 3,24€ anziché 12,99€ SteamWorld Dig a 1,99€ anziché 9,99€

a 1,99€ anziché 9,99€ Rogue Legacy a 4,49€ anziché 14,99€

a 4,49€ anziché 14,99€ SteamWorld Heist: Ultimate Edition a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Doom (1993) a 1,99€ anziché 4,99€

(1993) a 1,99€ anziché 4,99€ Doom II a 1,99€ anziché 4,99€

a 1,99€ anziché 4,99€ Cooking Simulator a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Five Night at Freddy’s a 4,54€ anziché 6,99€

a 4,54€ anziché 6,99€ Reigns: Game of Thrones a 1,99€ anziché 3,99€

a 1,99€ anziché 3,99€ Katamari Damacy Reroll a 4,99€ anziché 19,99€

Potete vedere tutte le altre proposte a meno di 5 euro direttamente visitando questo link a Nintendo eShop, o direttamente sulla vostra console accedendo all’icona di eShop sulla bacheca di Switch.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell’elenco sono compatibili con qualsiasi versione della console Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate anche su Amazon con spedizione celere), sia che possediate la standard sia che vi siate tuffati sulla piccola e leggera Lite. L’unica eccezione è costituita dai giochi che richiedono specificamente di scollegare i Joy-Con dalla console: in quel caso, alla Lite è necessario affiancare dei Joy-Con aggiuntivi.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.