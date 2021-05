Adidas, Converse, Puma, Vans ed altre sneaker delle migliori marche tra le offerte del weekend di eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di articoli di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti. La nostra selezione di oggi riguarda esclusivamente scarpe e sneaker, dandovi modo di acquistare articoli di marche famose a prezzi eccezionali.

Partiamo con le ottime scarpe Adidas uomo Grand Court Base, proposte al prezzo molto conveniente di 34,99€ invece dei 70€ del prezzo base (per un risparmio reale di oltre 35€, pari al 50% sul prezzo di listino). Passiamo poi alle performanti Scarpe Converse Chuck Taylor All Star Ox, proposte al prezzo di 39,90€ contro i 65€ del costo base, per poi arrivare alle altrettanto splendide scarpe New Balance ML 574, offerte al costo di soli 65,50€ contro i 90€ del prezzo base.

Le offerte continuano con le bellissime scarpe Puma Rs-X Mix, proposte al costo davvero molto basso di 75,50€ contro i 110€ del prezzo base, cui seguono le scarpe da ginnastica Superga Cotu Panatta Tennis sport, offerte a soli 19,99€ contro i 79€ del costo di listino originale. Molto comode anche le scarpe sneaker Donna Diadora modello Olympia Platform, offerte al prezzo scontato di 29,99€ contro i 59,99€ del costo base.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su scarpe e sneaker tra gli sconti del weekend del portale eBay.

