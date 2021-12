Adesso potrete avere lo stesso stile dei Guardiani della Galassia con le nuove scarpe del gioco

Marvel’s Guardians of the Galaxy è il recente gioco di Eidos Montreal e Square Enix dedicato al mondo di Star-Lord e della sua strampalata banda galattica.

Il gioco ripropone l’immaginario di Guardiani della Galassia (film e fumetti) ed è stato apprezzato dal pubblico dei giocatori – un merito che gli è anche stato riconosciuto agli ultimi The Game Awards 2021.

Il gioco di Square Enix ha infatti collezionato il premio per la miglior narrativa.

Adesso il publisher e la Marvel, in collaborazione con Adidas, hanno annunciato l’arrivo di una nuova collezione di scarpe dedicata agli eroi del gioco prevista per il 2022.

Le scarpe della collezione saranno ben sei (via Game Informer), ognuna dedicata specificatamente ad un personaggio. Avremo dunque design dedicati a Star-Lord (due per l’esattezza), uno a Gamora, Groot, Drax e Rocket. Come spiegato dagli autori:

«Punti di partenza fondamentali per i design di ogni sneaker sono stati i tratti caratteristici di ciascuno dei personaggi, dai dettagli delle cuciture sulla giacca di pelle di Star-Lord, alla palette di colori simile a quella di Groot, fino agli inconfondibili tatuaggi di Drax. A partire da ciò abbiamo voluto inserire vari altri elementi caratteristici utili a portare in vita la storia del personaggio. Mettere tutto insieme in un’unica collezione è significativo per questa originale visione dei Guardiani della Galassia come un team di super eroi con solette, cartellini, etichette e confezioni abbinate».

Ancora non si sa molto di più su questa nuova collezione di scarpe, ma probabilmente ormai avremo notizie (come il prezzo) solo a partire dal prossimo anno.

