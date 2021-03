Addio Super Seducer 3: il gioco bannato da Steam per contenuti espliciti

Brutta avventura per Super Seducer 3, il nuovo videogioco della serie di Richard La Ruina che, in una produzione visibilmente per adulti, prova a offrire consigli sulla seduzione infallibile attraverso un’esperienza interattiva. I vecchi episodi non si tenevano tanto per sé, soprattutto nel linguaggio, ma a quanto pare quello più recente ha in qualche modo innescato il ban di Steam.

Come spiegato dall’autore sui suoi canali social, infatti, Valve ha deciso di rimuovere la pagina del gioco dal suo catalogo, fornendo una nota con allegate le motivazioni. Come leggiamo in questo documento, «abbiamo terminato la revisione dell’ultima build del gioco e non possiamo far uscire Super Seducer 3 su Steam».

Richard La Ruina

Subito dopo, Valve spiega:

Come abbiamo spiegato in precedenza, Steam non permette l’uscita di immagini sessualmente esplicite che ritraggono persone reali. Dopo diversi invii e revisioni, sentiamo di essere arrivati a un impasse, per cui questa decisione è definitiva. Non abbiamo ulteriori feedback o dettagli da condividere, se non quelli già condivisi in precedenza.

Steam have BANNED and removed Super Seducer 3 from the store. They will not allow it to be released in any form. Our page is gone and 61,700 wish lists are gone. Prior to this they told me expect either “approval or feedback”.

We repeatedly said we’d do whatever they needed pic.twitter.com/hVuDcvzL2n — Richard La Ruina (@RichardGambler) March 20, 2021

La notizia ha ovviamente lasciato sgomento La Ruina, che scrive che «la pagina del gioco che era stato messo nella Lista Desideri 61.700 volte è andata». Effettivamente, accedendo alla pagina a questo link si viene rimandata alla home del catalogo digitale.

L’autore lamenta anche che «prima di questa comunicazione mi avevano detto di aspettarmi ‘o l’approvazione o un feedback’. Avevamo detto ripetutamente che avremmo fatto ogni cosa necessaria».

Considerando che Valve parla di decisione definitiva risulta difficile immaginare che possa tornare sui suoi passi, nonostante la delusione espressa da La Ruina: la sua nuova guida interattiva alla seduzione è destinata a non vedere la luce su Steam.