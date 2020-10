Acquista una smart TV Samsung QLED 8K, puoi ricevere fino a 1000€ di rimborso!

Se desiderate acquistare una Smart TV di generose dimensioni e già proiettata verso il futuro grazie all’impiego di un pannello 8K, Samsung ha lanciato la promozione giusta per voi! Infatti, acquistando una TV Samsung QLED 8K in promozione sarà possibile ricevere fino a 1000€ di rimborso!

Entrando più nel dettaglio, il valore del rimborso sarà pari a 700€ a fronte dell’acquisto di un TV modello QE65Q900TSTXZT o QE75Q900TSTXZT, mentre salirà a 1000€ per i modelli QE65Q950TSTXZT, QE75Q950TSTXZT o QE85Q950TSTXZT. Ricordiamo che ogni prodotto acquistato darà diritto a ricevere un solo rimborso e la richiesta dovrà essere effettuata tramite il caricamento di volta in volta della prova d’acquisto e del codice seriale.

Le smart TV 8K QLED Samsung, grazie al loro “Infinity Screen“, offrono una cornice ultrasottile che elimina qualsiasi tipo di distrazione e regalano un’esperienza di visione totalmente immersiva. Il processore Quantum 8K con supporto al Machine Learning si occuperà di riscalare le fonti a risoluzione più bassa, offrendo al contempo un risultato assolutamente realistico. Il sistema di retroilluminazione Direct Full Array Pro consente di raggiungere il nuovo standard Quantum HDR 4000 per una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi.

Per quanto riguarda le ottimizzazioni inerenti ai videogiocatori troviamo il supporto alle tecnologie Extra Motion Clarity, per ridurre aloni ed effetto mosso nelle scene ad alta velocità, e AMD Freesync, il quale riduce i problemi di tearing e stuttering. Il numero di porte presenti è più adeguato alle esigenze di qualsiasi utente, in quanto troviamo tre HDMI 2.0 ed una HDMI 2.1 con supporto a VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG.

Riassumendo, la procedura per ricevere il rimborso è molto semplice:

Acquistate un TV Samsung QLED 8K in promozione dal 2 ottobre all’11 ottobre 2020 inclusi

Registrate il TV su Samsung Members entro il 26 ottobre 2020

Ricevete fino a 1000€ di rimborso entro 45 giorni lavorativi dalla mail di convalida

Ecco dove potete acquistare le Smart TV in promozione: