Acquista il nuovo Samsung Galaxy S21 e ricevi Galaxy Buds e SmartTag

Avete visto il nuovo smartphone Samsung Galaxy S21 ed avete l’acquolina in bocca? Oggi abbiamo l’offerta perfetta per voi! Infatti, acquistando il Galaxy S21 entro il 28 gennaio potrete avere in regalo gli auricolari Galaxy Buds e una Galaxy Smart Tag.

Per sfruttare l’occasione non dovrete fare altro che seguire i seguenti passaggi:

Acquistate il nuovo Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra 5G dal 14 al 28 gennaio 2021 inclusi Registrate entro il 18 marzo 2021 il vostro Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra 5G caricando la prova di acquisto su www.samsung.it/promozioni Ricevete il vostro regalo: Galaxy Buds Pro + Galaxy SmartTag per l’acquisto di Galaxy S21 Ultra 5G o Galaxy Buds Live + Galaxy SmartTag per l’acquisto di Galaxy S21 o S21+ 5G

Galaxy S21 è ultima, prestigiosa, aggiunta alla serie di smartphone di successo di casa Samsung, dotata di un design sofisticato, fotocamere per catturare i vostri momenti più belli, display grande e batteria intelligente. Il display Dynamic AMOLED 2X a risoluzione 2400×1800 pixel di Galaxy S21 5G fa apparire i tuoi contenuti nitidi e brillanti. La batteria intelligente garantisce energia per tutto il giorno e oltre, con una capacità fino a 4.000 mAh. Il nuovo display e il processore ad alta efficienza energetica ne consentono una durata che va ben oltre le 24 ore, anche quando connessi al 5G. Il reparto fotocamere vede la presenza di una fotocamera principale da 12MP per scatti definiti anche di notte, un teleobiettivo da 64MP per foto ad alta risoluzione, una ultra-angolare da 12MP e una frontale da 10MP per selfie di qualità grazie all’intelligenza artificiale.

Se tutto ciò non vi bastasse, trovate anche il modello Galaxy S21+ che propone un display più ampio, che passa dai 6,2″ di S21 ai 6,7″ di S21+, e una batteria di capacità più elevata (4.800mAh contro i 4.000mAh di S21). I veri fanatici della tecnologia, invece, non potranno che essere interessati al Galaxy S21 Ultra, dotato di una fotocamera principale da ben 108MP, un secondo teleobiettivo da 10MP e una fotocamera frontale da 40MP per selfie perfetti.

» Clicca qui per acquistare Samsung Galaxy S21 | S21+ | S21 Ultra e ricevere Galaxy Buds e SmartTag «

