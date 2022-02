Acquista Horizon Forbidden West a meno di 50€ da MediaWorld e ottieni gratis una Gift Card PSN da 20€! Prezzo imbattibile! [Agg.]

Aggiornamento ore 16:33: Pezzi esauriti!

Il noto portale e-commerce MediaWorld offre un’occasione imperdibile per ricevere comodamente a casa la versione PS4 di Horizon Forbidden West al prezzo più basso di sempre! Infatti, attualmente potete portarvi a casa una copia di Horizon: Forbidden West per PS4 (con upgrade gratuito alla versione PS5) e una Gift Card da 20 euro Playstation Store a soli 49,99€! In pratica, pagherete il gioco solo 29,99€!

La storia di Horizon Forbidden West vedrà la protagonista, Aloy, esplorare, come dice il nome stesso del gioco, l’”Ovest Proibito”, zona dove si trovano alcune tecnologie che sarebbero in grado di respingere una “piaga rossa” che sta “annientando la natura”.

Dal punto di vista del gameplay, in Horizon Forbidden West presenterà alcune novità, come la possibilità di atterrare in planata grazie ad un inedito dispositivo olografico, ma torneranno alcuni elementi che hanno caratterizzato il primo capitolo, tra cui quello stealth.

Ricordiamo che Horizon Forbidden West debutterà sul mercato il prossimo 18 febbraio 2022 per PS4 e PS5.. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Mediaworld e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte MediaWorld ancora disponibili