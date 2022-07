Acer Chromebook 314, ideale per studio e lavoro, a meno di 350 euro su Amazon!

State cercando un nuovo computer portatile da usare sopratutto per studio e lavoro a buon prezzo? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere l’Acer Chromebook 314 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Acer Chromebook 314 è equipaggiato con un display IPS Full HD da 14″ che vi permette di navigare e occuparvi di tutte le comune operazioni della vita quotidiana in maniera ottimale. Acer Chromebook 314 è anche molto trasportabile, essendo più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,5Kg.

Acer Chromebook 314 è lo strumento ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di fornire prestazioni adatte a scuole e compiti d’ufficio e massima portabilità, senza trascurare anche la robustezza e un buon comfort durante la digitazione e visualizzazione dei contenuti.

Ad animare l’Acer Chromebook 314 è un processore Intel Pentium Silver N5030, accompagnato da 8 GB di memoria DDR4 e 64 GB di spazio di archiviazione su eMMC.

Nonostante le specifiche tecniche, Acer Chromebook 314 riesce ad offrire un’esperienza utente di primo livello grazie al sistema operativo Chrome OS che ottimizza le varie operazioni e le prestazioni della batteria, tanto da permettere di arrivare sino a 12 ore con una singola ricarica, oltre ad avviarsi in maniera praticamente istantanea.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo notebook risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.