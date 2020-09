Accessori Xbox Series X | S, ecco dove acquistarli al miglior prezzo

Dopo aver lanciato i preorder delle console Xbox Series X e Xbox Series S, Microsoft ha aperto anche le prenotazioni per i nuovi controller e la relativa batteria ricaricabile con cavo USB-C.

I nuovi controller wireless Xbox offrono superfici modellate e proporzioni raffinate per garantire maggiore comfort durante il gioco e sono compatibili con diversi dispositivi, inclusi Xbox Series X | S, Xbox One, PC Windows 10, iOS e Android. Grazie al nuovo pulsante “Condividi” è possibile acquisire e condividere all’istante contenuti come screenshot, registrazioni e molto altro, mentre la nuova croce direzionale ibrida e l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore consentono di concentrarsi sul proprio obiettivo.

Tramite la tecnologia Bluetooth è possibile giocare senza fili su console, PC Windows 10, tablet e telefoni, inoltre il jack da 3,5mm permette di collegare direttamente qualsiasi cuffia stereo compatibile. Il nuovo controller wireless Xbox è disponibile in varie colorazioni: Shock Blue, Carbon Black e Robot White.

La batteria ricaricabile per Xbox con cavo USB-C consente di ricaricare durante il gioco o dopo, anche mentre la console Xbox è in standby. La batteria ricaricabile a lunga durata si ricarica completamente in meno di quattro ore e consente di dire addio alle batterie usa e getta e alle interruzioni.

Gli accessori arriveranno sul mercato il 10 novembre 2020 in tutto il mondo, in contemporanea al lancio di Xbox Series X e Xbox Series S.

Come di consueto, di seguito vi riportiamo dove acquistare i nuovi controller wireless Xbox e la batteria ricaricabile per Xbox + cavo USB-C ai prezzi migliori sul mercato: