Abbigliamento rock! 15% di sconto sui brand esclusivi EMP

Il noto store online EMP offre un vastissimo catalogo di articoli, che include giacche, cappotti, felpe, maglioni ed accessori anche su licenza e dedicati a famosi brand di musica, film, serie TV e gaming. Oggi vi segnaliamo una promozione imperdibile relativa ai brand esclusivi di EMP come Black Premium, RED, Rock Rebel, Gothicana e Full Volume che vi permetterà di acquistare T-Shirt, giacche, accessori, come orecchini e cappelli, ed altro ancora a prezzo scontato!

Infatti, oltre alla presenza di capi d’abbigliamento già proposti a prezzo ridotto, potete risparmiare ulteriormente fino al 20% sul totale dell’intera spesa! Tuttavia, per sfruttare questo vantaggio, sarà necessario essere membri del “Backstage Club” di EMP, servizio, a cui potete iscrivervi da qui, che, a fronte di una spesa annua di soli 19,95€ vi permette di accedere a varie esclusive, tra cui gadget in omaggio, spedizioni gratuite, sconti speciali (come in questo caso) o articoli in accesso anticipato. Non manca, infine, la possibilità di accedere a diversi eventi esclusivi grazie alle diverse collaborazioni del portale.

Una volta completata l’iscrizione, nel caso in cui non foste ancora membri, dopo aver inserito gli articoli desiderati nel vostro carrello virtuale, non dovrete far altro che utilizzare il codice CHOOSEBSC nell’apposita sezione del carrello per ottenere i seguenti sconti a seconda del numero di articoli che desiderate acquistare:

1 articolo = 10% di sconto

2 articoli = 15% di sconto

3 articoli = 20% di sconto

Ricordiamo che la promozione è valida solo online per i membri del Backstage Club e fino ad esaurimento scorte. Di seguito, vi proponiamo una nostra selezione di capi di abbigliamento dei brand esclusivi EMP attualmente offerti a prezzo scontato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione