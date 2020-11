Abbigliamento in saldo al -20% per la Black Friday Week di EMP!

Anche lo store di EMP non si fa trovare impreparato per la Black Friday Week, tanto che durante la giornata di oggi ha deciso di mettere in listino tutta una serie di offerte realmente sorprendenti, relative questa volta a un gran numero di capi di abbigliamento.

Parliamo di sconti reali sino al 20% sul costo base, per quanto riguarda scarpe, scarponi, t-shirt, felpe e tantissimo altro ancora, il tutto per non farsi trovare impreparati quando si tratterà di acquistare i regali di Natale per i propri parenti e amici (oppure, semplicemente per regalare a noi stessi qualcosa di veramente speciale). Approfittate quindi dello stile unico che potete trovare solo su EMP, questa volta a prezzi davvero molto bassi rispetto alla concorrenza.

Attenzione, però: lo sconto è valido solo nell’APP EMP. Media (CD, Blu Ray, Vinili, etc), articoli di Rammstein e Böhse Onkelz, Lego, buoni regalo, biglietti e articoli che includono una donazione nel prezzo sono esclusi dalla promozione. Non è utilizzabile insieme ad altre promozioni. Lo sconto verrà applicato al tuo carrello dopo aver inserito facilmente il codice APP20. Dopo averlo il fatto, tutti gli articoli selezionati saranno scontati!

Partiamo dalla felpa con cappuccio di Wile E. Coyote – Genius (Looney Tunes), offerta a soli 44,99€, passando per la giacca di pelle con il logo della band dei Rammstein a soli 259,99€. E ancora, segnaliamo anche la T-Shirt Screw-Wrench Opener proposta a soli 14,99€. Poco più in basso trovate la lista completa delle migliore offerte scelte accuratamente per i nostri lettori (ricordiamo che va inserito il codice APP20 per poter usufruire degli sconti speciali).

Offerte abbigliamento EMP