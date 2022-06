A Plague Tale: Requiem brilla, ma non abbiamo ancora visto tutto…

Sicuramente era il gioco più atteso tra quelli annunci alla line-up del Tribeca: stiamo parlando di A Plague Tale: Requiem, che ha sulle spalle il dovere di far fare un importante passo in avanti alle buone idee che avevamo già potuto apprezzare in azione in A Plague Tale: Innocence.

Passo in avanti che effettivamente sembra esserci stato, almeno per quanto ci è dato vedere al momento. Durante la manifestazione, infatti, Asobo Studio ha presentato da vicino alcune caratteristiche del gioco, di cui vi abbiamo dato conto nel recap tempestivo pubblicato diverse ore fa.

È interessante notare soprattutto come siano migliorate le animazioni dei protagonisti, ma anche come viene rimarcato che il gioco si dividerà tra azione e fasi stealth – che ci auguriamo siano state rese più profonde e più intriganti rispetto a quanto venne abbozzato nell’interessante progetto originale.

Se vi siete persi la presentazione, potete vedere il video direttamente qui di seguito. Alleghiamo anche alcune nuove immagini.

È proprio dal video che, al di là dei dettagli su A Plague Tale: Requiem, apprendiamo che potrebbe non essere finita qua, per il gioco alla Summer Game Fest.

Sfogliando fino al primo commento messo in evidenza sotto il video su YouTube, troviamo proprio il publisher Focus Entertainment che raccomanda ai giocatori:

«Assicuratevi di attivare i sottotitoli! E rimanete sintonizzati per avere presto ulteriori novità».

Al testo seguono una emoji di un topo, richiamo al gioco, e quella di due occhi che si guardano intorno. Considerando che Requiem è già stato confermato come gioco al day-one su Xbox Game Pass, a questo punto gli indizi sembrano suggerire che potremmo vederlo domenica sera durante la conferenza di casa Xbox.

In attesa di scoprire se sarà effettivamente così e di riferirvelo, vale anche la pena ricordarvi che il titolo è atteso non solo su Xbox Series X (e S), ma anche su PS5 e (in cloud) su Nintendo Switch. L’uscita rimane fissata per il 2022, ma chissà che nella sua nuova possibile comparsata il gioco non possa svelarci anche una data di lancio più precisa.

Nel frattempo, Asobo ha sottolineato che uno dei temi di A Plague Tale: Requiem sarà anche la crescita di Amicia, sia nel suo rapporto con il fratellino Hugo, sia nel suo legame con la violenza resasi necessaria per proteggerlo. Aspettiamoci, quindi, un gioco capace di esplorare con maggiore maturità alcuni interessanti temi accennati nell’originale A Plague Tale: Innocence, di cui potete trovare la recensione su SpazioGames e la vostra copia in Game Pass – con l’abbonamento scontato su Instant Gaming.