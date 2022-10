A Plague Tale, il terzo capitolo si farà? Risponde Asobo

A Plague Tale Requiem sta ormai per arrivare, tanto che potrebbe tranquillamente trattarsi di una delle sorprese di questa fine 2022.

Il primo capitolo, che trovate su Amazon a prezzo interessante, è stato del resto un’avventura davvero suggestiva e piena di fascino, oggi come ieri.

Il clamore ottenuto porterà del resto il franchise a diventare anche una serie TV, ancora priva di interpreti principali e data di uscita.

A Plague Tale Requiem, che – lo ricordiamo – sarà completamente next-gen, riceverà un sequel atto a concludere una vera e propria trilogia? A rispondere alla domanda ci pensano proprio gli sviluppatori di Asobo Studio.

Via PlayStation Blog, il direttore Kevin Choteau ha parlato di come come un piccolo sviluppatore francese come Asobo si sia evoluto e abbia perfezionato il suo pezzo forte per il suo sequel.

«Non avevamo nessuna esperienza in questo genere di gioco; non eravamo famosi per questo tipo di esperienze cinematiche. Così abbiamo iniziato con l’azione-avventura in Innocence da principianti, senza sapere cosa stessimo facendo», ha spiegato Choteau.

«Quando abbiamo iniziato Requiem, l’idea era di prendere tutto ciò che avevamo fatto male o con cui avevamo fallito nel primo gioco e cercare di correggere questi errori. Abbiamo letto tutti i feedback di giocatori e critici e abbiamo cercato di fare qualcosa a riguardo.»

Alla domanda circa un altro capitolo nel mondo di A Plague Tale, il director ha risposto: «Credo che per ora sia la fine. Ma la porta rimane aperta, e vedremo come reagiscono i giocatori. Vogliamo vedere la loro reazione prima di decidere sul da farsi; sono ciò che ci spinge, e se a loro non piace quello che abbiamo creato, dobbiamo produrre qualcos’altro.»

Mentre manca davvero poco all’uscita del gioco, il 18 ottobre 2022, il team di sviluppo si è da poco sbottonato anche sulla longevità di A Plague Tale Requiem.

Vi ricordiamo anche che potete fare il punto su A Plague Tale Requiem, scoprendo trama, personaggi e curiosità uniche, visitando la nostra pagina dedicata.