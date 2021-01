4 giorni di offerte top con il Red Weekend MediaWorld!

Si sta avvicinando il weekend e, a quanto pare, la nota catena MediaWorld ha lanciato per l’occasione una promozione imperdibile, chiamata Red Weekend, che ci consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti, anche a tasso zero e con consegna gratuita, sino a domenica 31 gennaio. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra smartphone, PC Desktop, tablet e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo il nuovissimo Apple iPhone 12 mini da 128GB, dispositivo animato dal potentissimo processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone, accompagnato da uno splendido display OLED edge-to-edge da 5,4″ . Novità di quest’anno è il supporto alle reti 5G , collegandovi alle quali potrete godere di una velocità elevatissima e una bassissima latenza.

Lo smartphone Apple iPhone 12 mini, in virtù della sua doppia fotocamera posteriore, consente di ottenere fotografie eccellenti. Inoltre, per dare un tocco ancora più artistico ai vostri scatti, potete scegliere fra sei livelli di illuminazione, mentre la modalità Ritratto è in grado di far risaltare il soggetto sfocando lo sfondo. Non manca anche una modalità Notte, che si attiva quando c’è poca luce, per garantire immagini nitide e dai colori brillanti anche in condizioni piuttosto difficili. Solitamente lo smartphone Apple iPhone 12 mini da 128GB viene proposto a 889€, ma fino a domenica potrete averlo a 799€.

Le offerte incluse in questo Red Weekend di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

