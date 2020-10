3Labs, editore di SpazioGames, è media partner di Lucca Changes

In un 2020 che, volenti o nolenti, ci ha spinto tutti verso i cambiamenti delle nostre abitudini, anche gli appuntamenti annuali più importanti per i videogiocatori e gli amanti della cultura pop hanno deciso di reinventarsi. È il caso di Lucca Comics and Games, ribattezzato per l’occasione Lucca Changes, che per la nuova edizione si farà in quattro (letteralmente), proponendo agli appassionati appuntamenti e contenuti dal vivo, online, nel cuore della città di Lucca e sui canali del servizio pubblico.

Lucca Changes vanterà, per affrontare la sfida, un partner tecnico d’eccezione: si tratta di 3Labs (qui il sito ufficiale), editore di SpazioGames, Tom’s Hardware, MobileLabs, OfferteLabs, MotorLabs, GameDivision, Cultura Pop, B2B Labs, TechRadar Italia, TrueMetal – nonché network di influencer attivi su tutte le principali piattaforme, come YouTube, Instagram, TikTok, Twitch e Facebook.

«Siamo orgogliosi di collaborare a questa rivoluzionaria edizione di Lucca Comics & Games; metteremo a disposizione tutta l’esperienza come editori maturata in anni di gestione di molteplici siti di informazione e come agenzia di management di talenti con milioni di follower» ha commentato Andrea Ferrario, AD di 3Labs srl.

«Da visitatore assiduo di Lucca Comics & Games per me è un sogno supportare, con la mia azienda, Lucca Changes e lavorare a una nuova frontiera degli eventi online, partecipata e universale» aggiunge Roberto Buonanno, titolare di 3Labs srl.

L’appuntamento con Lucca Changes è fissato dal 29 ottobre al 1 novembre prossimo.