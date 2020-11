25% di sconto sulle migliori magliette di TeeTee per il Black Friday

Anche Tee Tee, il noto negozio di t-shirt dedicate al mondo geek, ha deciso di lanciare una speciale promozione in occasione del Black Friday! Infatti, inserendo il codice PURPLEPURPLE in fase di checkout potrete ottenere il 25% di sconto!

Come di consueto il sito propone un vasto assortimento di magliette a tema gaming, oltre che nerd e geek in generale. In questo articolo vi segnaliamo alcuni dei migliori design a tema gaming, che ci consentiranno di sfoggiare delle stupende T-Shirt così da far invidia ai nostri amici. Ricordiamo che il costo delle magliette è pari a 16€, a cui bisogna aggiungere ulteriori 3€ per la spedizione.

La prima che vi proponiamo si intitola DPOM e, come potete vedere dall’immagine qui sopra, vede il nostro premier Giuseppe Conte vestire i panni del noto Doomguy di Doom contro demoni ed altre creature demoniache in una versione alternativa della copertina del primo, storico, Doom. Visto il periodo storico che stiamo vivendo, è quello che ci vuole per sdrammatizzare un po’ sull’attuale situazione.

Gli amanti del baffuto idraulico Nintendo, Mario, e della serie Netflix “La Casa di carta“, invece, potrebbero essere interessato alla maglietta “Bella Ciao Bros“, che effettua una specie di cross-over tra i due media, riproponendo la cover di Super Mario Bros. 3 con il nostro eroe nei panni di uno dei rapinatori protagonisti del telefilm, dotato della classica tuta rossa. Piuttosto evocativa anche Heart of Gold, dedicata ai fan della saga di Kingdom Hearts, i quali riconosceranno sicuramente la sagoma del protagonista sovrapposta ad un cuore dorato.

Infine, non potevano di certo mancare i celeberrimi Pokémon, che qui ritroviamo in “In Potentia“, “Ghost Kaiju“, “The Guardian of the Sea” e “Shadow Thief“, mentre coloro che stanno attendo con impazienza l’uscita di Cyberpunk 2077, non potranno che essere attirati da Cyberpunk Keanu.

Vista le grandi possibilità che permette TeeTee, vi consigliamo di visitare la pagina dello shop così da consultare il catalogo completo dei design disponibili.

