Beccato il colpevole del leak della Switch OLED di Zelda

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi più attesi dell’anno, per Switch, sebbene Nintendo abbia dovuto fare i conti anche con alcuni leak nelle scorse settimane.

Il sequel del titolo open world per console Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo notevole, è uno dei giochi più promettenti di questo 2023 da poco iniziato.

Durante la giornata di oggi, giovedì 13 aprile, è stato infatti mostrato il terzo e ultimo trailer dedicato alla nuova avventura di Link, la quale potrà essere giocata anche su una Switch OLED a tema in edizione limitata.

Ora, come riportato anche da GameSpot, in dipendente della nota catena GameStop sarebbe stato licenziato per la fuga di notizie sulla Switch a tema Zelda.

Un dipendente di GameStop sarebbe stato licenziato dopo aver pubblicato un post sulla console Switch OLED di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom prima del suo annuncio.

L’ormai ex commesso ha fatto trapelare i dettagli della console in edizione speciale poco prima che Nintendo la annunciasse ufficialmente, il 28 marzo scorso.

Secondo un rapporto di Kotaku, tale Mike (che ha chiesto al portale di informazione di non usare il suo cognome) è stato inizialmente sospeso per aver fatto trapelare in anticipo la console, prima di essere licenziato.

Quando Mike si è recato al lavoro l’11 aprile scorso, è stato licenziato dal direttore del negozio che, stando alle sue parole, avrebbe detto in via ufficiosa che la stessa Nintendo aveva chiesto il licenziamento del leaker.

Mike ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che la diffusione della console sui social media fosse contraria alle politiche di GameStop e che stava semplicemente cercando di avvisare la community per consentire alle persone di preordinare la piattaforma non appena fosse disponibile.

Storicamente, il preordine di alcuni prodotti in edizione speciale presso GameStop ha causato problemi ai clienti a causa dei limiti di scorte.

Mike poi ha scritto su Reddit che era stato licenziato e ha detto: «Spero che tutti voi siate riusciti a effettuare i vostri preordini di Switch, perché ora non sarò in grado di effettuare i miei». Né Nintendo né GameStop hanno ancora commentato la vicenda.

