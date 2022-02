Di recente, Konami ha rilasciato su tutte le piattaforme Yu-Gi-Oh! Master Duel, titolo che ha la notevole ambiziose di diventare la definitiva trasposizione dello storico TCG in chiave videoludica.

Ovviamente, il cuore del gioco è il multigiocatore competitivo, fruibile sia in partite casuali o con amici, sia in partite classificate.

Se avete già cominciato a giocare da qualche tempo, ma non ve la sentite ancora di investire le vostre gemme nell’acquisto di bustine, potreste valure l’acquisto di uno structure deck, mazzi già pronti per riuscire a giocare nel competitivo senza dover aspettare di trovare tutte le carte che cerchiamo.

Scopriamo quindi quali sono i migliori structure deck disponibili su Yu-Gi-Oh! Master Duel.

I migliori structure deck in Yu-Gi-Oh! Master Duel – Febbraio 2022

La prima domanda che vi potreste porre in questo momento è: che cos’è, esattamente, uno structure deck? Con questa definizione viene designato un mazzo pre-costruito, creato con lo scopo di fornire ai giocatori un rapido accesso al mondo competitivo.

Sia chiaro, uno structure deck raramente è in grado con un deck personalizzato costruito con tutti i crismi; ma non è questo il suo scopo, in fin dei conti. Lo structure deck è infatti a metà strada tra i mazzi iniziali – facili da utilizzare ma deboli nel competitivo – e i mazzi costruiti seguendo le influenze dell’attuale metagame.

Acquistarne uno, in sostanza, vi aiuterà a padroneggiare le strategie di gioco e a capire come funziona un mazzo competivo. Non solo: alcune delle carte che troverete in questi structure deck possono essere riutilizzate ottimamente anche in veri mazzi competitivi, dunque non sottovalutate l’importanza di questi acquisti.

Detto questo, vediamo insieme i due structure deck attualmente acquistabili in Master Duel.

Mago del Pendulum

Come si può intuire dal nome, questo mazzo è basato sulle Evocazioni Sincro. È caratterizzato da un ritmo di gioco veloce, grazie anche a diverse carte magie e trappola che vi aiuteranno a mettere in campo quanti più mostri possibile nel giro di poco tempo.

Sostanzialmente, vi ritroverete ad avere una Evocazione Sincro a turno, qualora le cose dovessero andare per il verso giusto. Ci sono diverse carte che vi permetteranno anche di aggiungere mostri direttamente dal vostro mazzo, dal vostro Extra Deck o dal vostro cimitero.

La strategia, quindi, è quella di riuscire a concatenare questi effetti per avere un totale dominio numerico sul campo, schiacciando con la forza bruta il vostro avversario. Attualmente, è lo structure deck più performante tra quelli disponibili.

Ricontratta Universo

Questo mazzo si basa sulle Evocazioni XYZ. Come nel caso del precedente, anche qui l’obiettivo è quello di riuscire a mettere mostri sul campo il più velocemente possibile, ma in questo caso viene data anche molta attenzione ai potenziamenti attraverso carte magie e trappola dedicate.

Sebbene non sia un cattivo mazzo, la sua inferiore velocità di gioco lo rende una seconda scelta rispetto a Mago del Pendulum, a meno che non abbiate in mente di costruirvi un mazzo XYZ in futuro, nel qual caso alcune delle carte qui presenti potrebbero essere utili come base.