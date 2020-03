Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution approda su PS4, Xbox One e PC

Konami, come anticipato diverso tempo fa, ha pubblicato oggi le versioni Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC (Steam) di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution al prezzo di 39,99 euro.

Il titolo è già disponibile dalla scorsa estate per Nintendo Switch ed ha già raggiunto il traguardo di ben 500.000 copie vendute in tutto il mondo.

Per l’occasione sono state diffuse alcune nuove immagini che trovate come di consueto a corredo della notizia.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution permette di rivivere la storia della serie animata originale Yu-Gi-Oh! e del mondo virtuale di Yu-Gi-Oh! VRAINS grazie a nuovi duelli, storie, contenuti e personaggi.

Gli appassionati potranno affrontare i più iconici Duellanti dell’universo di Yu-Gi-Oh! avendo a disposizione anche le recenti carte Crystron Halqifibrax, Apollousa, Arco della Dea e I:P Masquerena.

Coloro che già possiedono l’edizione Switch possono scaricare i nuovi contenuti gratuitamente.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che <<Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution è sicuramente il gioco perfetto per tutti i fan dell’anime e del card game. Grazie alla presenza di oltre 10.000 carte e di tutte e sei le serie animate realizzate finora, possiamo dire che il titolo rappresenta una vera e propria enciclopedia per gli appassionati di Yu-Gi-Oh!.>>

Fonte: Comunicato Stampa