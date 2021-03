XIII gratis su GOG.com: ecco come averlo

GOG.com ha lanciato una nuova promozione con cui regala una copia di XIII, il classico shooter della scuderia Ubisoft basato sul popolare fumetto.

XIII ha anche ricevuto un remake di recente, sebbene la sua qualità e i tanti cambiamenti apportati rispetto all’originale abbiano lasciato in soddisfatto molti fan.

Adesso, la versione classica è disponibile senza alcun costo nella sua edizione DRM-free sul negozio di CD Projekt e lo resterà per le prossime 48 ore.

Una volta riscattato, com’è tradizione dello store, il titolo rimarrà in vostro possesso per sempre e potrete giocarvi slegati dalla piattaforma proprietaria.

Entrando sul sito del negozio online, non dovrete far altro che cliccare sul banner promozionale in home page (appena sotto le offerte) prima della scadenza fissatta all’1 aprile alle ore 15:00.

XIII, lo ricordiamo, è un mix di spionaggio e azione al cardiopalma presentato in una deliziosa (ancora oggi) veste grafica cel-shaded.

Il giveaway fa parte della Spring Sale di GOG.com iniziata oggi, con oltre 3.000 offerte disponibili per i giocatori e risparmi fino al 92%.

In offerta ci sono Cyberpunk 2077 (-20%), The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-80%), Metro Exodus – Gold Edition (-70%).

Le offerte flash comprendono Moonlighter (-75%) e Worms World Party Remastered (-85%), ma hanno una gittata temporale più limitata.

Restando in tema di giochi gratuiti, potete dare un’occhiata all’offerta settimanale di Epic Games Store, con un titolo da riscattare fino al prossimo giovedì.

Sempre di recente, potreste aver sfruttato un altro omaggio del negozio, fornito nella cornice delle promozioni dedicate al publisher Deep Silver.