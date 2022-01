Xbox vi regala un nuovo gioco gratis: ecco come riscattarlo

Xbox ha deciso di offrire ai suoi utenti una nuova gradita sorpresa: un classico gioco gratis molto amato dai fan è infatti oggi disponibile senza alcun costo aggiuntivo per un periodo limitato.

Si tratta di Destroy All Humans, l’action-adventure open world sviluppato da Pandemic Studios che ha recentemente ricevuto un remake, disponibile anch’esso gratuitamente grazie a Xbox Game Pass.

I giocatori potranno dunque usufruire di un nuovo regalo inaspettato, ormai definibile come l’ultimo di gennaio, dopo che Xbox Game Pass ha già reso disponibile il suo ultimo folle gioco.

Sebbene questa promozione sia stata resa disponibile tramite l’Xbox Store giapponese, anche gli utenti italiani potranno approfittare di questa grande offerta tramite un’operazione estremamente semplice.

Per poter riscattare Destroy All Humans senza alcun costo aggiuntivo, non dovrete infatti fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale giapponese al seguente indirizzo.

Dopo aver effettuato il login con il vostro account, esattamente come fareste con la versione italiana della pagina web, non dovrete fare altro che cliccare sul pulsante verde sotto la box art del gioco, per poi selezionare nuovamente il pulsante evidenziato nella finestra pop-up che vedrete in seguito.

Se avrete eseguito la procedura correttamente, il folle action adventure Destroy All Humans sarà disponibile permanentemente sul vostro account e potrete iniziare a scaricarlo sulla vostra console Xbox fin da subito.

Nel caso desideraste una conferma dell’effettiva operazione riuscita, potete consultare la pagina italiana cliccando qui: se tutto è andato a buon fine, avrete la possibilità di avviare l’installazione direttamente via browser.

Trattandosi dell’originale classico uscito sulla prima Xbox, e non del remake disponibile su Game Pass Ultimate, potrete divertirvi sulle console di ultima generazione e non solo grazie alla retrocompatibilità.

Non resta dunque che darvi l’appuntamento ai prossimi giochi gratis della console di casa Microsoft, ricordandovi che sono già stati svelati i primi due regali disponibili a febbraio al day one.

Ma non solo: a partire da domani potrete riscattare i primi due giochi gratis di Games With Gold a febbraio: tra questi c’è anche un grande e imperdibile classico.