Xbox Store svela nuovi sconti settimanali fino all’85%: ecco i migliori

Puntuali come ogni martedì, anche questa settimana sono arrivate tante nuove offerte a tempo limitato su Xbox Store: l’appuntamento con gli sconti del negozio digitale di casa Microsoft si rinnova con diverse occasioni imperdibili.

I nuovi sconti settimanali di Xbox Store, che includono anche le Promozioni Gold riservate in esclusiva per gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento scontato su Amazon), proporranno infatti riduzioni di prezzo fino all’85% su numerosi prodotti da non lasciarsi scappare.

Sebbene siano ancora disponibili le tantissime offerte dedicate al Black Friday, tra le quali vi abbiamo anche segnalato anche diversi giochi a meno di 15 euro da non lasciarvi scappare, Xbox Store ha rinnovato la propria selezione di offerte con diversi titoli selezionati, validi fino al prossimo martedì.

Potrete trovare ad esempio numerosi videogiochi LEGO in offerta, tra i quali potrete approfittare del generoso taglio di prezzo riservato all’edizione Deluxe di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker: potrete infatti acquistarla per un periodo limitato al 50% in meno.

C’è spazio anche per le offerte dedicate a GTA V: potrete non solo acquistare il gioco completo in versione Xbox One, ma anche godervi la campagna in edizione next-gen grazie alla Story Mode per Xbox Series X|S, o acquistare separatamente GTA Online next-gen, rispettivamente in offerta al 67% e al 50%.

Potrete inoltre approfittare di grandi sconti su alcuni bundle molto interessanti: se volete giocare con i vostri amici e i familiari più cari, potete approfittare dell’Hasbro Family Fun Pack con 4 giochi al 70% in meno, mentre tra le offerte più generose segnaliamo i Digerati Best Sellers all’85% in meno, il pacchetto che include Slain Back From Hell, Snakeybus e Sunless Sea Zubmarine Edition in un’unica soluzione.

Se volete consultare tutti i giochi attualmente in offerta su Xbox Store, inclusi gli sconti attualmente disponibili per il Black Friday, potrete farlo grazie al seguente indirizzo. Di seguito, troverete invece una selezione delle migliori nuove offerte attualmente valide per questa settimana:

Call of Duty: WWII – Gold Edition — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Digerati Best Sellers — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Far Cry 3 Blood Dragon — Sconto del 70%

— Sconto del 70% GTA V: Story Mode (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hasbro Family Fun Pack — Sconto del 70%

— Sconto del 70% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker — Sconto del 50%

— Sconto del 50% LEGO Marvel’s Avengers — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Prince of Persia Classic — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Warhammer: Chaosbane — Sconto dell’80%

Naturalmente questa è soltanto una piccolissima parte degli sconti disponibili sullo store digitale di casa Xbox: controllate dunque accuratamente la selezione completa per assicurarvi di non lasciarvi sfuggire alcuna occasione.

Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordarvi che già da questo momento potete scaricare ben due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, tra i quali c’è anche un curioso e inedito nuovo titolo a tema calcistico.