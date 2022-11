Sconti Xbox Store: i migliori giochi a meno di 15 euro per il Black Friday

Il Venerdì nero è ormai ufficialmente terminato, ma le offerte per il Black Friday continueranno ancora per qualche giorno sugli store più importanti, incluso naturalmente il negozio digitale di casa Xbox.

Microsoft ha infatti proposto sul suo Xbox Store numerose imperdibili offerte sui giochi più amati per Series X e Series S (la trovate in offerta per il Black Friday su Amazon), molti dei quali sono giocabili grazie alla retrocompatibilità.

Avevamo già segnalato per voi le migliori offerte disponibili per il Black Friday, insieme a diverse nuove offerte settimanali aggiunte pochi giorni fa, ma in vista dell’imminente fine dei saldi abbiamo pensato di aiutarvi con i vostri acquisti proponendovi una selezione dei migliori giochi acquistabili a meno di 15 euro.

Grazie alle numerose e generose offerte proposte dallo store digitale per le console di casa Microsoft, gli utenti possono infatti approfittare di grandi imperdibili occasioni su alcuni dei migliori titoli disponibili sul mercato, ma solo fino alla fine del mese.

Di seguito vi proporremo dunque tutti i migliori giochi che potete acquistare a meno di 15 euro su Xbox Store, selezionati accuratamente dalla nostra redazione:

Migliori giochi a meno di 15 euro su Xbox Store

Battlefield Hardline Ultimate Edition a 7,99€ (anziché 39,99€) – Sconto dell’80%

a 7,99€ (anziché 39,99€) – Sconto dell’80% Doom Eternal a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% Dying Light: Definitive Edition a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80% Ghostrunner a 10,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 65%

a 10,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 65% Marvel’s Avengers Edizione Endgame a 13,99€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’80% Raccoon City Edition (Resident Evil 2 + 3 + Resistance) a 14,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 75%

a 14,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 75% Shadow of the Tomb Raider a 11,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 70% Star Wars Jedi: Fallen Order a 7,49€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’85%

a 7,49€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’85% The Yakuza Remastered Collection a 13,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 65%

a 13,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 65% Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition a 10,49€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’85%

Ovviamente si tratta soltanto di alcune delle numerose offerte presenti attualmente su Xbox Store: se siete interessati a visualizzare la lista completa di giochi in promozione, vi consigliamo di consultare il catalogo al seguente indirizzo o direttamente dalle vostre console.

Alcuni giocatori particolarmente attenti erano inoltre riusciti ad approfittare di una grande occasione speciale, recuperando un big a soli 76 centesimi. Tuttavia, nelle scorse ore Microsoft ha confermato che si trattava di un errore, provvedendo a rimborsare ed annullare gli acquisti effettuati.