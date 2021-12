Xbox Series X ora in vendita da MediaWorld! Non lasciatevela sfuggire! [Agg.]

Aggiornamento ore 14:43: Console terminate!

A sorpresa, la nota catena MediaWorld offre nuovamente la possibilità di acquistare Xbox Series X, sebbene le scorte siano estremamente limitate. Come specificato sulla pagina ufficiale del prodotto, in considerazione delle limitate disponibilità di prodotto e dell’ingente richiesta dello stesso. a maggiore tutela del Consumatore finale, MediaWorld limiterà la vendita dei prodotti a un massimo di 1 pezzo per Cliente (da intendersi quale soggetto titolare dell’ordine di acquisto); eventuali ordini multipli di prodotti, a prescindere dalla loro quantità, verranno limitati ad un massimo di 1 pezzo. Inoltre, la spedizione è prevista dal 27 dicembre.

Ricordiamo che Xbox Series X è la console più potente della next-gen. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per azzerare i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole. La libreria giochi è composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios – tra cui Obsidian Entertainment, Rare Entertainment, 343 Industries, Playground Games, Turn 10 Studios e Ninja Theory –, le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Vista la situazione, consigliamo ai nostri lettori di affrettarsi per mettere le mani su una nuovissima, potente, Xbox Series X. Trovate il link diretto alla pagina del prodotto poco più in basso, mentre vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

