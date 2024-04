Biomutant per PS5 in OFFERTA a 23€! Risparmio del 43%!

Biomutant per PS5 è oggi disponibile su Amazon a soli 22,99€ anziché 39,99€; approfittate di uno sconto impressionante del 43%! Immergetevi in un'avventura che unisce combattimenti corpo a corpo, armi da fuoco e poteri mutanti. Esplorate un mondo a piedi, con veicoli o cavalcature uniche e personalizzate il vostro stile di gioco attraverso mutazioni genetiche. La vostra storia nell'universo di Biomutant sarà unica, determinata dalle scelte che farete, narrata in un mondo post-apocalittico. Non perdete l'occasione di sperimentare questa epopea su PS5 con grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e un'esperienza di gioco potenziata.

Biomutant per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Biomutant è il gioco ideale per gli appassionati di avventure in mondi post-apocalittici dove la libertà di esplorazione e personalizzazione del personaggio regna sovrana. Le persone che amano immergersi in un universo ricco di dettagli, con la possibilità di modificare l'aspetto e le abilità del proprio avatar attraverso mutazioni genetiche, troveranno in questo titolo una sfida accattivante e rinnovata. L'elaborazione di strategie combinate tra combattimento corpo a corpo, l'utilizzo di potenti armi e poteri mutanti risponde alle esigenze di variabilità e profondità di gameplay che ricercano i giocatori più esigenti.

Grazie a caratteristiche migliorate come tempi di caricamento ridotti, risoluzione nativa 4K e supporto HDR, è la scelta perfetta per chi desidera sperimentare un'immersione senza precedenti nel gioco, con una grafica mozzafiato e performance ottimizzate. L'aggiunta del supporto per il controller DualSense offre un livello di interazione e feedback sensoriale che arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco.

Consigliamo l'acquisto di Biomutant non solo per l'impressionante sconto disponibile, ma anche per l'esperienza di gioco migliorata su PlayStation 5. Con tempi di caricamento più rapidi, risoluzione in 4K, supporto HDR e possibilità di scegliere tra diverse modalità grafiche, ogni avventura diventa ancora più coinvolgente. Inoltre, se avete già la versione per PS4, potrete aggiornare alla versione per PS5 gratuitamente, mantenendo i vostri salvataggi. Un'avventura unica vi attende, piena di scelte significative e un mondo da esplorare come mai prima d'ora. Oggi è in offerta a 22,99€ con lo sconto del 43%.

