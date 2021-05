Xbox Series S disponibile su eBay ad un prezzo imperdibile!

Stavate pensando di passare alla nuova generazione di console e ottenere il miglior prodotto a livello di rapporto qualità/prezzo? Probabilmente avrete già adocchiato Xbox Series S, la compatta console di casa Microsoft completamente digitale che consente di usufruire di un’esperienza “next-gen” e che si presenta come la compagna ideale di Xbox Game Pass Ultimate, pluriapprezzato servizio che vi consente di accedere ad una vasta libreria di titolo costantemente aggiornata ogni mese. Ora non avete più alcun motivo per rimandare l’acquisto, dato che Xbox Series S è attualmente in vendita su eBay Italia ad un prezzo imperdibile!

Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB. È interamente incentrata sul gaming in digitale, attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui è priva di un lettore ottico.

Xbox Series S è la console economica della nuova linea Microsoft. Priva di un lettore Blu-Ray e meno potente della sorella maggiore, ha anche un corpo sensibilmente più piccolo, un prezzo più accessibile e performance che sono però più fluide e ottimizzate rispetto a quelle della generazione precedente.

Xbox Series S dispone di un apposito slot posteriore dove inserire delle memory card che espanderanno l’archiviazione della console. Si tratterà di espansioni plug-and-play, che verranno riconosciute appena le inserirete e non richiederanno nessuna installazione aggiuntiva.

Ma non solo: La funzionalità Smart Delivery è la consegna intelligente prevista da Microsoft (e da altri produttori, come CD Projekt) sui suoi giochi: i titoli che rientrano nel programma Smart Delivery possono essere acquistati con una copia su Xbox One e, una volta che passerete a Xbox Series X|S, avrete diritto a una copia next-gen senza spendere nemmeno un ulteriore euro.

Approfittate di questa incredibile occasione! Xbox Series S potrà essere vostra a soli 279,90€, rispetto ai 299.99€ usuali di listino, consentendovi di risparmiare decine di euro su un prodotto solo recentemente messo in vendita e decisamente molto richiesto.

» Clicca qui per acquistare Xbox Series S a prezzo scontato «

Offerte ancora disponibili