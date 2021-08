Xbox, prenota il nuovo controller Aqua Shift su Amazon!

Microsoft ha recentemente annunciato una nuova splendida colorazione del controller Xbox Series X|S, denominata “Aqua Shift“, che darà davvero una nota di colore alla vostra postazione. Si tratta di una tinta che ricorda molto la stagione estiva, dato che ricorda fortemente il mare e il tipico divertimento di questo periodo.

Il controller wireless per Xbox in edizione speciale Aqua Shift è caratterizzato da una luminosa tonalità di blu cangiante e impugnature con un motivo a spirale. È possibile associare più dispositivi, giocare e passare rapidamente dall’uno all’altro con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi mobili.

Come spiegato da Microsoft, infatti, il controller ha «dei grip laterali gommati», che aumentano la fermezza della vostra presa durante le sessioni di gioco. Questo significa che avete un grip diverso sia da quello del controller standard che arriva con le console, sia che si tratta di una feature di solito riservata a controller più costosi e più ricercati.

Il controller Xbox in colorazione Aqua Shift sarà disponibile dal prossimo 16 settembre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per prenotare il controller Xbox in colorazione Aqua Shift «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon