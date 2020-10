Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition scontata del 23% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai videogiochi.

Iniziamo dall’edizione speciale di Xbox One X a tema Cyberpunk 2077, che oggi potrete acquistare con uno sconto pari al 23%. All’interno della confezione troverete una Xbox One X con personalizzazioni e speciali LED colorati in tinta con lo stile estetico del gioco, oltre a uno straordinario controller wireless dedicato a Johnny Silverhand (interpretato dall’attore Keanu Reeves), un codice per il download digitale del gioco di CD Projekt RED incluso, infine, un mese di Xbox Game Pass. Cyberpunk 2077, basato sul celebre gioco da tavolo Cyberpunk 2020, ci metterà nei panni di V, un protagonista del tutto personalizzabile che si troverà ad affrontare i pericoli della metropoli di Night City, ricca di avversità di ogni genere.

Se vi manca allora alla collezione, Call Of Duty Infinite Warfare per PS4 è acquistabile a soli 12,90€. Il titolo ritorna alle radici del franchise, dove la guerra su larga scala, lo stile cinematografico e l’immersiva narrazione militare occupano il centro della scena. Come affermato nella nostra recensione, «la storia di Call of Duty Infinite Warfare ci colloca in un futuro in cui gli abitanti delle colonie del Sistema Solare hanno deciso che è giunto il momento di riunirsi sotto l’unica bandiera degli SDF (Settlement Defense Front) e combattere per l’indipendenza da coloro che, stando sulla terra, hanno goduto da sempre di maggiori privilegi. In quello che avrebbe dovuto essere il giorno più patriottico dell’anno, con la parata delle forze armate a Ginevra, parte quindi l’attacco, con un’invasione degna di tal nome. Per fortuna il Capitano Reyes assieme alla sua squadra riesce a fuggire e a tornare all’unica nave operativa rimasta: la Retribution. Il resto della storia, così come l’incipit, cita e richiama molti altri film futuristici che chi ama la cultura pop moderna non può fare a meno di notarlo.»

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui videogiochi tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition e videogiochi PS4

Offerte ancora disponibili