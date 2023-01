Xbox Game Pass, un sesto gioco gratis lascerà il servizio a breve

Da poco abbiamo scoperto i primi giochi gratis previsti per gennaio 2023 su Xbox Game Pass, ma il servizio in abbonamento di casa Microsoft si sta preparando anche a dire addio ai primi titoli dell’anno.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha in ogni caso un catalogo davvero vasto di giochi gratuiti per gli utenti, sebbene ora è tempo di saluti.

Microsoft ha in ogni caso da poco annunciato i giochi Xbox Game Pass di gennaio 2023, sia per gli abbonati a Xbox Game Pass che quelli su PC Game Pass e Game Pass Ultimate.

Ora, dopo avervi già reso noto pochi giorni fa che ben 5 omaggi gratuiti lasceranno il servizio dal 15 gennaio, sembra proprio che un sesto gioco si unirà al triste elenco.

Come riportato anche da GameSpot, Microsoft ha confermato la prossima serie di titoli che verranno rimossi dalla libreria di Xbox Game Pass.

Un totale di sei giochi lascerà il catalogo su console, cloud e PC il 15 gennaio, tra cui We Happy Few, titolo sviluppato da Compulsion Games di Microsoft.

Microsoft ha acquistato Compulsion poco prima del lancio del gioco nell’agosto 2018 e la compagnia aveva già un accordo di pubblicazione con Gearbox proprio per We Happy Few.

Questo potrebbe spiegare il motivo dell’abbandono del titolo, dato che i giochi di proprietà della Casa di Redmond di solito non vengono rimossi dalla libreria.

Poco sotto, la lista completa dei 6 titoli che abbandoneranno Game Pass il 15 gennaio:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc – console, PC, cloud

Nobody Saves The World – console, PC, cloud

Pupperazzi – console, PC, cloud

The Anacrusis – console, PC, cloud

We Happy Few – console, PC, cloud

Windjammers 2 – console, PC, cloud

Restando in tema, tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, un anno che promette già grandi cose.

Ma non solo: in queste ore è stata rinnovata la consueta selezione settimanale di nuovi sconti su Xbox Store per i fan che amano giocare sulle console di casa Microsoft.

Infine, un big sarebbe pronto per il lancio a marzo 2023 su Xbox Game Pass, accompagnato da una serie di contenuti inediti.